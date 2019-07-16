В Минске открылась XIII Летняя международная Сбербанкиада

В Минске открылась XIII Летняя международная Сбербанкиада — главный спортивный турнир сотрудников Группы Сбербанк и одно из крупнейших корпоративных состязаний в мире. В соревнованиях, которые продлятся до 21 июля, примут участие более 2000 сотрудников Сбербанка из 83 субъектов Российской Федерации и 22 зарубежных стран присутствия банка.

За победу в общекомандном зачёте будут бороться 20 команд из территориальных и дочерних банков, центрального аппарата и дочерних компаний Сбербанка. Спортсмены разыграют 40 комплектов медалей в 12 видах спорта, среди которых мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, кроссфит, теннис, настольный теннис, бадминтон, плавание, бег, шахматы и сквош.

Торжественная церемония открытия соревнований состоялась во Дворце спорта, одном из крупнейших спортивных сооружений Минска. Режиссером-постановщиком церемонии выступил чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух.

Среди почетных гостей церемонии открытия были легенды отечественного спорта: трехкратный олимпийский чемпион, Президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владислав Третьяк, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Светлана Журова.

В церемонии приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и другие топ-менеджеры банка, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков, Почётный Президент Олимпийского комитета России, Почётный Президент Российской Федерации горнолыжного спорта Леонид Тягачев.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Хочу от имени всего банка сказать огромное спасибо команде организаторов, всей команде Правительства и лично Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. У нас много прекрасных традиций в Сбербанке. И одна из наших великих традиций — это уважать спорт, уважать движение, нести культуру и энергию в свои семьи и общество. Мы являемся заметной частью нашей страны и других стран, где мы присутствуем. И очень важно, помимо финансовой, технологической, корпоративной культуры, чтобы мы несли культуру здорового образа жизни и обучения в течение всей жизни».

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

«Когда мы видим вывеску Сбербанку, то не всегда понимаем, что за этой вывеской стоят не только важные для миллионов людей финансовые операции, но и жизнь огромного коллектива, который не только занят своим профессиональным делом, но и чувствует ритмы огромной страны. Спорт — это не только достижения, это умение разучиться унывать и научиться радоваться жизни. Герман Греф всегда ставит задачи, которые кажутся почти невыполнимыми, и он многократно доказывал, что для Сбербанка нет рубежей, которые нельзя взять. Желаю вам эти рубежи брать в спорте, в отношениях со своими близкими и помнить, что за вами — огромная страна».

Владислав Третьяк, трехкратный олимпийский чемпион, Президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ:

«Сегодня потрясающий день. Для меня большая честь вместе с десантом олимпийских чемпионов быть здесь с вами. У вас прекрасный тренер, и у вас прекрасная команда. Когда есть команда — есть победы. У вас они есть и будут».