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Цены на землю в России за последние 4 года упали на 26%

17 июля 2019

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику цен на земельные участки в России с июня 2015 по июнь 2019 г. За этот период цены на землю в целом снизились на четверть, причем земли поселений (ИЖС) потеряли 25,6% стоимости, а земли сельскохозяйственного назначения (СНТ и ДНП) — 16%. Больше всего подешевела земля в Краснодаре и ближайших окрестностях — на 33,3%. Максимальный рост цен, на 66,4%, произошел в Нижнем Новгороде.

Цены на земельные участки упали на четверть

С июня 2015 по июнь 2019 года средняя цена предложения на рынке земель поселений и сельхозземель в стране сократилась на 26%. Если участки ИЖС подешевели за этот период на 25,6%, то СНТ и ДНП — только на 16,7%. В июне 2019 года участки в России продавались в среднем по 40 тыс. руб. за сотку, в том числе участки ИЖС — по 46 875 руб. за сотку, а земли сельхозназначения — по 30 тыс. руб. за сотку.

Категория земли

Цена, руб./сотка,

июнь 2015

Цена, руб./сотка,

июнь 2019

Динамика

Вся земля

54 083

40 000

-26%

Земли поселений

63 000

46 875

-25,6%

Земли сельхозназначения

36 000

30 000

-16,7%

 

Топ-10 городов России по росту цен на землю

Средняя стоимость земли выросла в 42 городах и окрестностях. Лидером по темпам роста цен на землю стал Нижний Новгород: за четыре года стоимость сотки поднялась здесь на 66,4%, с 36 364 руб. в июне 2015-го до 60 508 руб. в июне 2019 года. На втором месте Владивосток с ростом в 61,7%: с 95 167 до 153 846 руб. за сотку. Третье место у Санкт-Петербурга: земля в городе и пригородах выросла в цене на 46,7%, с 72 273 до 106 тыс. руб. за стоку. Десятку лидеров замыкает Новороссийск. Здесь цены на земельные участки выросли на треть: со 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Топ-10 городов России по росту цен на землю (2015–2019 гг.)

Город

Регион

Цена, руб./сотка,

июнь 2015

Цена, руб./сотка,

июнь 2019

Динамика

Нижний Новгород

Нижегородская область

36 364

60 508

66,4%

Владивосток

Приморский край

95 167

153 846

61,7%

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

72 273

106 000

46,7%

Якутск

Якутия

83 333

120 000

44,0%

Волжский

Волгоградская область

22 361

32 000

43,1%

Омск

Омская область

17 500

25 000

42,9%

Сочи

Краснодарский край

300 000

424 500

41,5%

Чебоксары

Чувашия

54 226

75 000

38,3%

Симферополь

Крым

80 000

110 000

37,5%

Новороссийск

Краснодарский край

150 000

200 000

33,3%

 


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