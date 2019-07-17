Цены на землю в России за последние 4 года упали на 26%

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику цен на земельные участки в России с июня 2015 по июнь 2019 г. За этот период цены на землю в целом снизились на четверть, причем земли поселений (ИЖС) потеряли 25,6% стоимости, а земли сельскохозяйственного назначения (СНТ и ДНП) — 16%. Больше всего подешевела земля в Краснодаре и ближайших окрестностях — на 33,3%. Максимальный рост цен, на 66,4%, произошел в Нижнем Новгороде.
Цены на земельные участки упали на четверть
С июня 2015 по июнь 2019 года средняя цена предложения на рынке земель поселений и сельхозземель в стране сократилась на 26%. Если участки ИЖС подешевели за этот период на 25,6%, то СНТ и ДНП — только на 16,7%. В июне 2019 года участки в России продавались в среднем по 40 тыс. руб. за сотку, в том числе участки ИЖС — по 46 875 руб. за сотку, а земли сельхозназначения — по 30 тыс. руб. за сотку.
|
Категория земли
|
Цена, руб./сотка,
июнь 2015
|
Цена, руб./сотка,
июнь 2019
|
Динамика
|
Вся земля
|
54 083
|
40 000
|
-26%
|
Земли поселений
|
63 000
|
46 875
|
-25,6%
|
Земли сельхозназначения
|
36 000
|
30 000
|
-16,7%
Топ-10 городов России по росту цен на землю
Средняя стоимость земли выросла в 42 городах и окрестностях. Лидером по темпам роста цен на землю стал Нижний Новгород: за четыре года стоимость сотки поднялась здесь на 66,4%, с 36 364 руб. в июне 2015-го до 60 508 руб. в июне 2019 года. На втором месте Владивосток с ростом в 61,7%: с 95 167 до 153 846 руб. за сотку. Третье место у Санкт-Петербурга: земля в городе и пригородах выросла в цене на 46,7%, с 72 273 до 106 тыс. руб. за стоку. Десятку лидеров замыкает Новороссийск. Здесь цены на земельные участки выросли на треть: со 150 тыс. до 200 тыс. руб.
Топ-10 городов России по росту цен на землю (2015–2019 гг.)
|
Город
|
Регион
|
Цена, руб./сотка,
июнь 2015
|
Цена, руб./сотка,
июнь 2019
|
Динамика
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
36 364
|
60 508
|
66,4%
|
Владивосток
|
Приморский край
|
95 167
|
153 846
|
61,7%
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
72 273
|
106 000
|
46,7%
|
Якутск
|
Якутия
|
83 333
|
120 000
|
44,0%
|
Волжский
|
Волгоградская область
|
22 361
|
32 000
|
43,1%
|
Омск
|
Омская область
|
17 500
|
25 000
|
42,9%
|
Сочи
|
Краснодарский край
|
300 000
|
424 500
|
41,5%
|
Чебоксары
|
Чувашия
|
54 226
|
75 000
|
38,3%
|
Симферополь
|
Крым
|
80 000
|
110 000
|
37,5%
|
Новороссийск
|
Краснодарский край
|
150 000
|
200 000
|
33,3%