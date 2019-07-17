Цены на землю в России за последние 4 года упали на 26%

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику цен на земельные участки в России с июня 2015 по июнь 2019 г. За этот период цены на землю в целом снизились на четверть, причем земли поселений (ИЖС) потеряли 25,6% стоимости, а земли сельскохозяйственного назначения (СНТ и ДНП) — 16%. Больше всего подешевела земля в Краснодаре и ближайших окрестностях — на 33,3%. Максимальный рост цен, на 66,4%, произошел в Нижнем Новгороде.

Цены на земельные участки упали на четверть

С июня 2015 по июнь 2019 года средняя цена предложения на рынке земель поселений и сельхозземель в стране сократилась на 26%. Если участки ИЖС подешевели за этот период на 25,6%, то СНТ и ДНП — только на 16,7%. В июне 2019 года участки в России продавались в среднем по 40 тыс. руб. за сотку, в том числе участки ИЖС — по 46 875 руб. за сотку, а земли сельхозназначения — по 30 тыс. руб. за сотку.

Категория земли Цена, руб./сотка, июнь 2015 Цена, руб./сотка, июнь 2019 Динамика Вся земля 54 083 40 000 -26% Земли поселений 63 000 46 875 -25,6% Земли сельхозназначения 36 000 30 000 -16,7%

Топ-10 городов России по росту цен на землю

Средняя стоимость земли выросла в 42 городах и окрестностях. Лидером по темпам роста цен на землю стал Нижний Новгород: за четыре года стоимость сотки поднялась здесь на 66,4%, с 36 364 руб. в июне 2015-го до 60 508 руб. в июне 2019 года. На втором месте Владивосток с ростом в 61,7%: с 95 167 до 153 846 руб. за сотку. Третье место у Санкт-Петербурга: земля в городе и пригородах выросла в цене на 46,7%, с 72 273 до 106 тыс. руб. за стоку. Десятку лидеров замыкает Новороссийск. Здесь цены на земельные участки выросли на треть: со 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Топ-10 городов России по росту цен на землю (2015–2019 гг.)