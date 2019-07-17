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Банк «Открытие» с 1 августа меняет лимиты на снятие наличных с карт

17 июля 2019

С 01.08.2019 банк «Открытие» меняет лимиты снятия наличных по всей линейке карточных продуктов. Теперь с наших карт можно будет ежемесячно снимать до 1 млн руб., а с премиального пластика – до 3 млн руб. Дневной лимит снятия составит 200 тыс. руб. и 1,2 млн руб., соответственно.

Для наличной валюты будут действовать следующие ограничения: 17 тыс. долл. США / 15 тыс. евро ежедневно и 45 тыс. долл. США / 40 тыс. евро ежемесячно – по премиальным картам банка; и 3 тыс. долл. США / 2,5 тыс. евро в день и 15 тыс. долл. США / 13 тыс. евро в месяц – по остальным дебетовым картам.

Комиссии за снятие наличных остаются без изменений. Подробная информация -  в разделе «Тарифы».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, реализацию передовых идей, финансовых технологий и сервисов

/ СИА /
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