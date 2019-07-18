Предварительный ущерб малому и среднему бизнесу от паводка оценивают в 1,3 млрд рублей. Но пока обследована только половина компаний

Всего в подтопленных районах Иркутской области пострадала 491 предпринимательская организация. На данный момент ущерб оценен только по половине предприятий. По 229 объектам малого и среднего предпринимательства объем ущерба составляет 1,315 млрд рублей. В настоящее время в подтопленных территориях Иркутской области составляются списки пострадавших предприятий. Заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев рассказал, что делают власти, чтобы помочь бизнесу выйти из кризиса, связанного с наводнением.

Составляют списки для оказания конкретной помощи бизнесу

Специальная комиссия, в которую вошли сотрудники министерства экономического развития Иркутской области, Агентства инвестиционного развития, Фонда поддержки предпринимательства, Иркутского областного гарантийного фонда, Фонда микрокредитования Иркутской области занимаются осмотром и оценкой причиненного стихией ущерба.

– На основании работы комиссии будет составлен реестр пострадавших предприятий с точным описанием нанесенного ущерба. Это позволит в будущем оказать конкретную помощь бизнесменам в необходимой мере, с одной стороны, и не воспользоваться госсубсидиями неблагонадежным заявителям, с другой, - доложил заместитель министра экономического развития Владимир Гордеев.

Ищут новые точки роста

Кроме того, затопленные территории посетила группа сотрудников Минпромторга РФ во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Георгием Каламановым. В ходе визита федеральным чиновникам представили перспективные производства, в том числе и в зоне подтопления, которые при государственной поддержке смогут быстро развиться и стать точкой роста в подтопленных регионах, обеспечив при этом рабочими местами население. В настоящее время региональный минэконом совместно с Агентством инвестиционного развития Иркутской области работают над формированием единого свода проектов по развитию затопленных территорий.

Продолжают работать над созданием ТОСЭР «Тулун»

Параллельно идет проверка объектов зоны затопления, которые были заявлены для включения в ТОСЭР «Тулун». Документы о создании ТОСЭР «Тулун» проходят согласование в Министерстве экономического развития РФ.

В адрес Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева готовится письмо о рассмотрении возможности совместно с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» о разрешении использования поручительства Иркутского областного гарантийного фонда для предоставления займов предприятиям моногорода в размере до 250 млн рублей в целях упрощения порядка их предоставления.

Оценивают реальный ущерб с помощью УФНС

Еще одно письменное обращение будет направлено в адрес руководителя УФНС по Иркутской области Константина Зайцева с просьбой предоставить налоговую документацию пострадавших предприятий. Это также поможет восстановить реальную картину ущерба предприятий и впоследствии оказать помощь в реально необходимом объеме.

Предыдущий запрос минэконома Иркутской области в УФНС об отсрочке налоговых платежей решен положительно.

Напомним, что вчера, 17 июля, бизнес Тулуна обратился за поддержкой к Генеральному прокурору Юрие Чайке. По словам председателя Некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей г. Тулуна и Тулунского района», как минимум половина из полутора тысяч предпринимателей, работающих в Тулуне, в результате наводнения частично либо полностью лишились имущества. Свыше тысячи горожан, а это примерно 10% работавших у субъектов предпринимательства, оказались безработными. В целях предотвращения социальной напряженности бизнес просит рассмотреть Генерального прокурора вопрос государственной поддержки в виде предоставления налоговых каникул, рассрочек и отсрочек оплаты имеющихся кредитов и других мер поддержки.