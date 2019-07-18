Тоскана – «локомотив» Италии: на регион пришлось 62% от общего объема сделок с недвижимостью в стране

62% от общего объёма запросов на покупку недвижимости в Италии пришлось на Тоскану. Наиболее востребованы объекты премиального сегмента в Лукке, Пизе и Форте-деи-Марми. Такое данные исследования международной консалтинговой компании Knight Frank.

За 2013-2018 гг. в Италии на фоне общеэкономического роста на 35% увеличился объём продаж жилой недвижимости, а также выросло количество иностранных покупателей высокобюджетного сегмента.

Италия демонстрирует признаки уверенного восстановления экономики – после колоссального снижения ВВП в 2012 году и падения стоимости премиальной недвижимости на 40% за последнее десятилетие в стране наблюдается устойчивый рост благосостояния. По прогнозам МВФ, в 2018-2023 гг. Италию ожидает положительная динамика ВВП, а цены на недвижимость во Флоренции и Лукке уже постепенно стабилизируются – за 2018 год зафиксирован рост стоимости высокобюджетного жилья на 1%. В Knight Frank наибольшее количество запросов поступает на недвижимость в следующих локациях: Лукка, Пиза и Форте-деи-Марми (30,9% в совокупности), Флоренция и регион Кьянти (16,5%), озеро Комо (15,2%), Валь-д’Орча (14,5%), восточная Лигурия (9,7%), Венеция (6%), Милан (5,7%) и Сардиния (1,5%).

Согласно данным Европейской ипотечной федерации, объём продаж жилой недвижимости в Италии вырос на 35% с 2013 года, приблизившись к показателям 2011 года. При этом постепенно увеличиваются цены – с декабря 2017 года по декабрь 2018 года недвижимость премиального сегмента подорожала на 1,5% в Венеции, на 1% – Флоренции, на 0,5% –Лукке и районе озера Комо, на 0,2% – в Милане.

«Тоскана – регион с высоким инвестиционным потенциалом», – отметила Марина Шалаева, директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank. По ее словам, на март 2019 года на него приходится 62% от общего количества запросов по недвижимости в Италии, поступающих в Knight Frank. Наибольшей популярностью тосканские объекты пользуются среди покупателей из США, Великобритании, Индии, стран Среднего Востока и Бенилюкса.

Что касается российских покупателей, то спрос на недвижимость в Италии с их стороны остается крайне высоким в течение всего года, утверждает Анна Андреева, консультант департамента зарубежной недвижимости Knight Frank. «В основном, обратившиеся в Knight Frank россияне запрашивают виллы и апартаменты для личного использования в таких курортных локациях, как Лигурия, Тоскана, Лацио и cеверные озера. Также большой популярностью пользуются апартаменты в Милане – их приобретают одновременно для личного использования и в качестве объекта инвестиций, приносящего доход от сдачи в аренду.

В последнее время преимуществом пользуется недвижимость, не требующая большого объема технического обслуживания. Это связано с тем, что многие ультрахайнеты приобретают объекты для длительного пользования (более чем на 5 лет), в течение которого нередко сдают их в аренду для покрытия расходов на содержание.