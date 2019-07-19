В Иркутской области ежегодная денежная выплата для подготовки детей к школе назначена на 12 681 ребенка

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области напоминает, что прием документов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе продлится по 31 августа текущего года. Размер выплаты составляет 3000 рублей. На текущий период данная мера социальной поддержки назначена 6 011 получателям на 12 681 ребенка, проживающего в Иркутской области.

Право на получение выплаты имеют многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных, принятых под опеку, переданных на воспитание в приемную семью, один или более из которых являются учащимися общеобразовательных организаций в Иркутской области либо подлежат приему на обучение в общеобразовательные организации. По вопросу предоставления выплаты гражданин или его представитель обращается с заявлением в «Управление социальной защиты населения» по месту жительства или месту пребывания.

Эта мера социальной поддержки установлена по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко постановлением Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 555-пп «О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2024 годах».