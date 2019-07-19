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В иркутском Академгородке в начале сентября установят фонтан

19 июля 2019

На центральной площади Академгородка в Иркутске установят фонтан.По информации подрядной организации, к монтажу оборудования она приступит уже в августе, а все работы планирует завершить в начале сентября. На 6 сентября намечено празднование Дня Академгородка, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников:

– В прошлом году Академгородку исполнилось 55 лет. Эта дата стала своеобразной отправной точкой для обновления микрорайона. Сейчас выполняем комплексное благоустройство двух дворов на улице Лермонтова, начнем приводить в порядок стадион школы № 24. В рамках первого этапа в этом году должны сделать футбольное поле, площадку для тренажеров, теннисную и многофункциональную площадки, беговые дорожки. Также обустроим тротуары, проведем освещение и установим ограждение. По сути, этот стадион станет спортивным центром для жителей всего микрорайона.


/ СИА /
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