Министр просвещения РФ Ольга Васильева приехала в Нижнеудинск

В Нижнеудинск с рабочим визитом прибыла Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, где она встретилась с министром образования Иркутской области Валентиной Перегудовой. В ходе поездки были осмотрены наиболее пострадавшие от паводка школы Нижнеудинска - № 10, № 2, а также детские сады № 3, № 12 и «Теремок».

Школа № 10 и детский сад № 12 до паводка находились на плановом капитальном ремонте. Часть выполненных работ была уничтожена во время наводнения. После осмотра зданий было принято решение провести восстановительные работы. Учебный год в школах начнется вовремя. Капитальный ремонт в детском саду №12 завершится по муниципальному контракту к 1 ноября 2019 года.

Наиболее пострадавшим от наводнения является здание детского сада № 3, которое, по предварительным данным, после проведенного инструментального обследования подлежит сносу. В настоящий момент 108 воспитанников детского сада перераспределены по дошкольным образовательным организациями города Нижнеудинска, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.