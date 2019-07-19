Владимир Путин в Братске проведет совещание

Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Главу государства встретили члены Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Приангарье во главе с ее председателем – вице-премьером Правительства РФ Виталием Мутко. В состав комиссии входит Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Цель визита Президента России Владимира Путина в Иркутскую область – осмотр пострадавших от стихийного бедствия районов, посещение пунктов долговременного размещения граждан, потерявших жилье, оценка хода работ по ликвидации последствий наводнения.

В пункте долговременного размещения в Тулуне глава государства пообщался с жителями пострадавших территорий. В Братске Владимир Путин проведет совещание о мерах по ликвидации последствий паводка, в котором примут участие члены Правительства России, Губернатор Иркутской области, руководители ведомств и муниципалитетов.

Напомним, указом Президента наводнение в Приангарье получило статус ЧС федерального масштаба. 30 июня 2019 года Владимир Путин уже был в Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной наводнением. Тогда на совещании в Братске глава государства дал ряд поручений профильным министерствам и ведомствам по ликвидации последствий паводка. Особое внимание было уделено восстановлению инфраструктуры и жилья в пострадавших районах.

С 25 июня 2019 года на территории восьми районов Иркутской области произошло подтопление в 109 населенных пунктах 10890 жилых домов, в которых проживают 38065 человек, в том числе 8498 детей. По данным на 19 июля, подтопленными остаются 44 жилых дома, в которых проживали 110 человек, в том числе 22 ребенка. В регионе организована работа пяти пунктов временного размещения граждан.