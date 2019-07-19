Минсельхоз РФ: ущерб, нанесенный паводком сельхозтоваропроизводителям Иркутской области, составил 180 млн рублей

Специалисты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации провели оценку ущерба, причиненного наводнением сельхозтоваропроизводителям Иркутской области. Общие потери сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств составили почти 180 млн рублей. Данные по личным подсобным хозяйствам в настоящее время уточняются. Об этом сообщил первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, который 18 июля прибыл в Иркутскую область для инспекции территорий, попавших в зону затопления.

Первый заместитель главы федерального ведомства пояснил, что оценка проводилась на основе информации, представленной региональными органами управления агропромышленным комплексом.

В ходе поездки Джамбулат Хатуов встретился с министром сельского хозяйства Иркутской области Ильей Сумароковым, посетил город Тулун и Тулунский район, обсудил текущую ситуацию с руководителями сельхозпредприятий, осмотрел пострадавшие от паводков объекты. По итогам инспекции Джамбулат Хатуов провел совещание с участием представителей органов АПК региона и руководителей пострадавших районов. Первый заместитель Министра поручил в кратчайший срок завершить неотложные работы по ликвидации последствий паводка, в частности, откачку воды с территорий фермерских хозяйств, разбор поврежденных построек, а также обратил внимание на необходимость ускорения оценки ущерба хозяйств для своевременного доведения средств пострадавшим.

На совещании решено представить итоговые результаты основных оценочных мероприятий в течение трех дней.

Илья Сумароков напомнил, что в территориях региона, пострадавших от наводнения, работают районные комиссии по оценке ущерба. Активную помощь им оказывают специалисты областного министерства сельского хозяйства. Первые комплекты документов, необходимых для выплат из федерального бюджета, были направлены в Минсельхоз России 16 июля. Работа продолжается – проводится оценка ущерба в личных подсобных хозяйствах и индивидуальных хозяйствах граждан.

По предварительной оценке, в зону затопления попали порядка 3,8 тысяч ЛПХ. Проведены обследования около трех тысяч из них, сформировано более тысячи комплектов документов.

Для отдельных категорий пострадавших граждан (ведущих садоводческую или огородническую деятельность, дачное хозяйство, личные подсобные участки) по инициативе Губернатора Иркутской области Сергея Левченко определен дополнительный вид поддержки из областного бюджета, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.