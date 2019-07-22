Приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» получило награду Red Dot Award: Design Concept 2019

Приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» на операционной системе Windows 10 получило награду премии Red Dot Award: Design Concept 2019.

Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 позволяет пользователям работать в этой операционной системе с любых устройств: компьютера, планшета, ноутбука, гаджетов «2 в 1» и очков виртуальной реальности. Через приложение корпоративные клиенты Сбербанка могут совершать платежи и читать push-уведомления об их исполнении, выставлять счета, скачивать выписки и отправлять их в мессенджерах или через почту, открывать депозиты, работать с зарплатным проектом, с бизнес-картами компании и кредитами организации.

Премия Red Dot Award считается одной из самых авторитетных мировых наград за достижения в области дизайна и коммуникаций. Она присуждается европейским центром дизайна Design Zentrum NRW начиная с 1955 года. В настоящее время премия присуждается в трех категориях: промышленный дизайн (Product Design), дизайн интерфейсов и коммуникационный стиль (Communication Design), концептуальный дизайн (Design Concept).

В категории Design Concept на суд авторитетного жюри из 21 эксперта в области дизайна выносятся концепции дизайна материальных объектов, интерфейсов, коммуникационных материалов. Судейская комиссия оценивает их по таким критериям, как инновативность, эстетика, функциональность, эмоциональное содержание, вклад в развитие дизайна, самобытность концепции. В качестве награды победители получают фирменный логотип премии, который за время существования Red Dot Award стал знаком качества, свидетельствующим о высокой оценке дизайна того или иного проекта или продукта.

Евгений Колбин, вице-президент, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Дизайн в ИТ-отрасли напрямую влияет на то, насколько удобно пользоваться продуктом или системой в целом. Наши решения для бизнеса третий год подряд получают высокие оценки профессионального жюри одного из самых престижных и всемирно известных конкурсов в сфере дизайна. Для нас это важное свидетельство того, что выбранный нами курс, ориентированный на цифровое превосходство, удовлетворение потребностей и повышение удобства клиента, является самым правильным из возможных».

В этом году на конкурс было представлено примерно 5000 концепций из 55 стран мира. В их числе — приложение для корпоративного интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес Онлайн» для операционной системы Windows 10. Тач-интерфейс поддерживает работу со стилусом, клавиатурой, мышью и пр. — в общей сложности концепция приложения поддерживает семь вариантов управления. Благодаря Fluent Design приложение является неотъемлемой частью базового рабочего пространства клиента. Главное меню настраивается перетаскиванием так называемых живых плиток — интерактивного функционального элемента операционной системы Windows 10.

Эта награда стала уже третьей на счету цифровых продуктов Сбербанка для бизнеса. Напомним, в 2017 году Сбербанк стал первым в истории российским банком, получившим награду Red Dot Award Communication Design за лучший дизайн интерфейса и пользовательский опыт (UX) веб-версии интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн». В 2018 году наградой было отмечено приложение для операционной системы Windows 10.