Сотрудник ИркАЗа Андрей Выбин стал героем фильма «Настоящие истории»

РУСАЛ представляет новые фильмы второго сезона телепроекта «Настоящие истории» – документальных «короткометражек» о жизни российских металлургов.

Героями второго сезона стали победители открытого интернет-голосования, в ходе которого три лучшие истории о жизни и увлечениях работников компании были выбраны из 47 заявок со всех городов присутствия РУСАЛА.

Второй сезон проекта «Настоящие истории» также состоит из трех фильмов, и презентация двух из них приурочена к предстоящему Дню металлурга. История Юрия Мигуренко из СУБРа будет выпущена накануне Дня шахтера.

Один из фильмов рассказывает о молодом сотруднике Богучанского алюминиевого завода Кирилле Коновницыне, круг интересов которого широк: альпинизм, агрессивные ролики, сноуборд, хоккей и музыка. Чтобы отснять материал фильма, съемочная группа проекта спускалась вместе с героем с горнолыжного склона, покоряла рампу в центре экстремальных видов спорта, присутствовала на репетициях музыкального коллектива во Дворце Культуры поселка Таежный. Кирилл – продолжатель династии металлургов и одновременно яркий представитель поколения миллениалов, успешного и в труде, и в творчестве.

Еще один герой Андрей Выбин – уникальный представитель коллектива Иркутского алюминиевого завода, который долгое время совмещал труд на производстве с хореографией. Андрей не только выступал на российских и международных танцевальных конкурсах, но и окончил Восточно-Сибирскую Академию культуры по специальности «Хореографическое искусство» и начал преподавать. Сегодня он – основатель и художественный руководитель театра танца в Шелехове, в котором занимаются более 200 участников.

Оба фильма второго сезона «Настоящих историй» опубликованы на официальном сайте проекта istorii.rusal.ru, где также можно посмотреть видео первого сезона.

Телепроект «Настоящие истории» завоевал награды нескольких престижных премий: в его копилке золото ежегодного международного кинофестиваля US International Film & Video Festival 2019 в Лос-Анджелесе в номинации «Корпоративное видео», три серебряных дельфина на международном фестивале корпоративных и документальных фильмов Cannes Corporate Media & TV Award 2018, золотая награда фестиваля «Человек Труда» 2017 в номинации «Лучший герой интернет-проекта».

Цель проекта «Настоящие истории» – рассказать о металлургах как о разносторонних и талантливых личностях, а также познакомить зрителей с прекрасными местами, где они живут и работают. РУСАЛ гордится своими сотрудниками – это преданные делу люди, которые достигают максимального результата во всем, чем занимаются. Потому слоган проекта звучит так: «Настоящие истории, настоящие люди, настоящая страна».