В Иркутской области задолженность по заработной плате с начала года погашена на сумму более 124,9 млн рублей

В Приангарье задолженность по заработной плате с начала года погашена на сумму более 124,9 млн рублей перед 1968 работниками. Об этом со ссылкой на Иркутскстат сообщает министерство труда и занятости Иркутской области.

По сравнению с прошлым месяцем задолженность уменьшилась на 1,6 млн рублей или 15,2%, и оставляет 8,9 млн рублей в 5 организациях перед 147 работниками.

Работа по выявлению и погашению задолженности по заработной плате осуществляется в рамках проведения заседаний областной межведомственной комиссии (МВК) по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.