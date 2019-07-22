Лесные пожары охватили в Иркутской области 59 тысяч гектаров

На землях лесного фонда Иркутской области за сутки 21 июля было ликвидировано два пожара. Оба они находились в Усть-Илимском районе. Их площадь составила 72 га, в том числе 50 га, покрытых лесом.

В локализованном состоянии на утро 22 июля перешли 10 очагов общей площадью 24 782 га, в том числе 21 022 га, покрытых лесом. Шесть очагов удалось локализовать в Киренском районе, три в Усть-Кутском, один в Жигаловском.

Действующими остаются 45 возгораний на площади 59 075 га, в том числе 55 593 га, покрытых лесом. 18 пожаров действует в Катангском районе, 11 в Киренском, 10 в Мамско-Чуйском районе, четыре в Усть-Илимском, по одному в Ольхонском и Бодайбинском районах. Из 45 возгораний 27 действуют в зоне контроля, их площадь составляет 32 358 га.

Кроме того, действует пожар на 1,5 га на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье в Ольхонском районе.

В зоне контроля закрыто 44 возгорания на 197 190 га, 185 705 га из них покрыты лесом. 17 таких очагов находится в Катангском районе, 12 в Киренском, 10 в Мамско-Чуйском, по два в Бодайбинском и Казачинско-Ленском, одно в Усть-Кутском.

На ликвидации пожаров 21 июля работал 251 парашютист-десантник, 106 специалистов лесной охраны, 207 мобилизованных граждан. К тушению привлекалась 101 единица техники.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области