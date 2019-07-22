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«Росгосстрах» выплатил пострадавшим от наводнения в Иркутской области почти 230 млн рублей

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Большинство клиентов «Росгосстраха», недвижимости и имуществу которых был нанесен ущерб масштабным наводнением в Иркутской области, уже получили страховое возмещение. К утру понедельника, 22 июля, выплаты страхователям составили уже почти 230 млн рублей, причем около 50 млн были выплачены за последние три дня.

«Урегулирование этого масштабного страхового события по-прежнему остается на контроле руководства компании, — заверила член Правления — руководитель Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Татьяна Федосеева. — Сейчас эксперты завершают осмотр и оценку повреждений, ими осмотрено уже 617 застрахованных объектов. Всего же официально в компанию поступило 628 заявлений от страхователей, в том числе 27 — от юридических лиц. По более чем 540 убыткам клиентам осуществлена выплата, самое значительное возмещение — 19,9 млн рублей».


/ СИА /
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