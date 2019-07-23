Памятник жертвам политических репрессий установят в иркутском микрорайоне Лисиха

Памятник жертвам политических репрессий будет установлен в сквере имени 300-летия Иркутска в микрорайоне Лисиха областного центра. Установка памятника планируется после выполнения благоустройства главной аллеи в сквере имени 300-летия Иркутска в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году.

Ход работ обсудили на очередном заседании рабочей группы областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, которое прошло под председательством заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, председателя областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Александра Федорова. В заседании приняли участие председатель Общественной палаты города Иркутска Юрий Коренев, заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников, представители общественных организаций.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, проект памятника был одобрен на заседании архитектурно-художественной секции Градостроительного совета при администрации города Иркутска в 2016 году. Инициатором его установки выступил председатель общественной организации «Общество реабилитированных Иркутской области» Самат Даутов. Модель памятника выполнил иркутский скульптор, заслуженный художник России Лев Сериков. В настоящее время памятник находится на предприятии «Лит-Арт» (г. Жуковский Московской области), где проходит стадию отливки.