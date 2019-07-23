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ПФР: Эскроу счета защитят интересы дольщиков с материнским капиталом

23 июля 2019

В 2018 году в территориальные органы ПФР было подано более 14 тысяч заявлений на приобретение или строительство жилья. Общая сумма выплат составила 5,8 миллиардов рублей, об этом сообщает 23 июля пресс-служба ПФР по Иркутской области. По мнению экспертов ПФР, эскроу счета защитят интересы дольщиков с материнским капиталом.

В июле 2019 года вступили в силу поправки в законодательство о долевом строительстве. Теперь при покупке квартиры покупатели и, в частности владельцы сертификатов на материнский капитал, денежные средства платят не напрямую застройщику, а переводят на специальный застрахованный банковский счет эскроу. Договор является трехсторонним: банк-дольщик-застройщик.  Денежные средства со счета эскроу передаются застройщику только после завершения строительства и ввода жилого здания в эксплуатацию.

Возможность направления средств материнского капитала на счета эскроу позволит обезопасить владельцев сертификатов от рисков, связанных с неисполнением недобросовестными застройщиками условий, предусмотренных договором участия в долевом строительстве. Такая схема покупки квартиры в новостройке для получателей сертификата сейчас особенно актуальна, поскольку улучшение жилищных условий традиционно остается одним из самых популярных направлений в федеральной программе.

 

 


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