Новости

ВСЖД: Во время паводка в Иркутской области поездами дополнительно перевезено свыше 74 тыс. человек

23 июля 2019

Со станций Восточно-Сибирской железной дороги, расположенных на территориях попавших в зону паводка, с 26 июня по 22 июля 2019 года перевезено 74,1 тыс. человек. Из них свыше 7,2 тыс. детей. Для обеспечения перевозки пассажиров и волонтеров было дополнительно задействовано – 48 пассажирских вагонов. Всего данные вагоны выполнили 63 рейса.

Читайте также:

3 455 жилых домов в Нижнеудинске оказались подтоплены в результате наводнения
23 июля 2019
КЧС: В Тулуне остаются подтопленными семь жилых домов
23 июля 2019

Кроме того, дополнительные вагоны использовались для перевозки граждан в связи с затруднением автомобильного движения, а также для доставки волонтеров, гуманитарной помощи и организованных групп детей к местам отдыха.

Так, доставка волонтеров осуществлялась пяти дополнительными вагонами в составе четырех поездов. Добровольцы прибывали по железной дороге из Москвы, Перми, Иркутска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Красноярска и других городов страны.

На сегодняшний день осуществлена перевозка 1200 детей в оздоровительные организации Иркутской области и различных регионов России.

Кроме того, с 28 июня по 3 июля было организовано движение дополнительных электропоездов по маршруту Тулун – Азей для доставки жителей из зоны чрезвычайной ситуации. За это время дополнительные поезда выполнили 20 рейсов, было перевезено более 4,7 тыс. человек.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (309)


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
«Пришло время жесткого профессионализма», - Илья Круговых, ГК «Актив», о Байкальском саммите РГУД (видео)
Выбор участка, квартирография, ценообразование - ответы на самые насущные вопросы застройщиков на Байкальском саммите РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании