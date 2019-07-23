ВСЖД: Во время паводка в Иркутской области поездами дополнительно перевезено свыше 74 тыс. человек

Со станций Восточно-Сибирской железной дороги, расположенных на территориях попавших в зону паводка, с 26 июня по 22 июля 2019 года перевезено 74,1 тыс. человек. Из них свыше 7,2 тыс. детей. Для обеспечения перевозки пассажиров и волонтеров было дополнительно задействовано – 48 пассажирских вагонов. Всего данные вагоны выполнили 63 рейса.

Кроме того, дополнительные вагоны использовались для перевозки граждан в связи с затруднением автомобильного движения, а также для доставки волонтеров, гуманитарной помощи и организованных групп детей к местам отдыха.

Так, доставка волонтеров осуществлялась пяти дополнительными вагонами в составе четырех поездов. Добровольцы прибывали по железной дороге из Москвы, Перми, Иркутска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Красноярска и других городов страны.

На сегодняшний день осуществлена перевозка 1200 детей в оздоровительные организации Иркутской области и различных регионов России.

Кроме того, с 28 июня по 3 июля было организовано движение дополнительных электропоездов по маршруту Тулун – Азей для доставки жителей из зоны чрезвычайной ситуации. За это время дополнительные поезда выполнили 20 рейсов, было перевезено более 4,7 тыс. человек.