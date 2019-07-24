Дальневосточный банк предлагает новые страховые продукты

Дальневосточный банк предлагает новые страховые продукты от партнера АО «ГСК «Югория»*, которые защитят ваше имущество, жизнь и здоровье.

Полис «Моя защита» — оптимальный выбор для страхования квартиры или частного дома** от самых распространенных рисков. Программа позволяет компенсировать стоимость восстановления собственного ремонта, а также убытков соседей в случае затопления квартиры, возместить стоимость новой техники или имущества в случае противоправных действий третьих лиц и стихийных бедствий, а также покрыть ущерб после пожара и прочих страховых случаев.

Стоимость страхового полиса «Моя защита» от 999 рублей до 5 999 рублей, в зависимости от выбранного страхового покрытия, сумма выплаты — до 1 000 000рублей. Для покупки страховой программы не производится оценка имущества, а от покупателя не требуется специальных документов, поэтому полис может быть приобретен как для себя, так и в подарок родным и близким.

Полис «Семейная защита» – это удобное и простое решение для страхования жизни и здоровья всей семьи от несчастного случая. В рамках одной программы могут быть застрахованы от 1 до 4 человек — взрослые и дети возрастом от 1 года до 65 лет. Страховой полис поможет оплатить срочные счета и компенсировать расходы на лечение и госпитализацию при травмах и инвалидности 1 и 2 группы, полученных в результате несчастного случая, а также смерти застрахованного лица. При этом страховая программа действует на территории всего мира.

Стоимость страхового полиса «Семейная защита» от 999 рублей до 5 999 рублей, в зависимости от выбранного страхового покрытия, сумма выплаты — до 2 000 000рублей!

Оформить любой из представленных полисов можно в офисах Дальневосточного банкавсего за несколько минут.

С более подробной информацией о новых программах можно ознакомиться на сайте Дальневосточного банка в разделе «Страховые продукты» в офисах Банкаи по телефону информационного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

*страховщик — Акционерное общество «Государственная страхования компания «Югория»

Лицензия ЦБ РФ на осуществление добровольного имущественного страхования: СИ № 3211 от 1 апреля 2016 г

**объект страхования, расположенный на территории Российской Федерации. В случае если застрахованным имуществом является индивидуальный жилой дом, то в доме должно быть зарегистрировано не менее одного человека.