Сбербанк увеличил время работы дополнительных офисов в Тулуне и Нижнеудинске

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24 июля 2019
24 июля 2019
В городах, пострадавших от наводнения, Сбербанк изменил режимы работы дополнительных офисов. Для удобства жителей г. Тулун и г. Нижнеудинск с 22 июля филиалы Сбербанка работают ежедневно с 8-00 до 22-00.
Кроме того, в г.Тулун по адресу ул. Ленина, 101, в ежедневном режиме приступил к работе мобильный офис банка с 8-00 до 20-00.