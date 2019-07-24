Сбербанк увеличил время работы дополнительных офисов в Тулуне и Нижнеудинске

В городах, пострадавших от наводнения, Сбербанк изменил режимы работы дополнительных офисов. Для удобства жителей г. Тулун и г. Нижнеудинск с 22 июля филиалы Сбербанка работают ежедневно с 8-00 до 22-00.

Кроме того, в г.Тулун по адресу ул. Ленина, 101, в ежедневном режиме приступил к работе мобильный офис банка с 8-00 до 20-00.