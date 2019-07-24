Новости

Сбербанк увеличил время работы дополнительных офисов в Тулуне и Нижнеудинске

24 июля 2019

Читайте также:

Определен размер материальной помощи для жителей пострадавших территорий за утрату приусадебных участков, сооружений для скота, гибель пчелосемей
24 июля 2019
Тулун полностью освобожден от воды (видео)
24 июля 2019

В городах, пострадавших от наводнения, Сбербанк изменил режимы работы дополнительных офисов. Для удобства жителей г. Тулун и г. Нижнеудинск с 22 июля филиалы Сбербанка работают ежедневно с 8-00 до 22-00.   

Кроме того, в г.Тулун по адресу ул. Ленина, 101, в ежедневном режиме приступил к работе мобильный офис банка с 8-00 до 20-00.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (313)


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
«Пришло время жесткого профессионализма», - Илья Круговых, ГК «Актив», о Байкальском саммите РГУД (видео)
Выбор участка, квартирография, ценообразование - ответы на самые насущные вопросы застройщиков на Байкальском саммите РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании