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В Иркутской области оштрафовано коллекторское агентство

24 июля 2019

Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал «Первое коллекторское бюро» на 50 тысяч рублей за нарушение прав физических лиц при возврате просроченной задолженности.

Иркутянка обратилась с жалобой на действия коллекторского агентства, сотрудники которого ей звонили с требованием вернуть долги гражданки Х., к которым она не была причастна. В ходе проверки было установлено, что НАО «Первое коллекторское бюро» нарушает требования Федерального Закона от 03.07.2016 No 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Арбитражный суд Иркутской области решил привлечь НАО «Первое коллекторское бюро» к административной ответственности и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.


/ СИА /
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