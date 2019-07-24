В Иркутской области оштрафовано коллекторское агентство

Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал «Первое коллекторское бюро» на 50 тысяч рублей за нарушение прав физических лиц при возврате просроченной задолженности.

Иркутянка обратилась с жалобой на действия коллекторского агентства, сотрудники которого ей звонили с требованием вернуть долги гражданки Х., к которым она не была причастна. В ходе проверки было установлено, что НАО «Первое коллекторское бюро» нарушает требования Федерального Закона от 03.07.2016 No 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Арбитражный суд Иркутской области решил привлечь НАО «Первое коллекторское бюро» к административной ответственности и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.