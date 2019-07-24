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Росприроднадзор предупредил об угрозе "второго Чернобыля" в России

24 июля 2019

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости скорейшего решения вопроса рекультивации промышленной площадки обанкроченного "Усольехимпрома" в Иркутской области. Как завила глава ведомства в интервью "Известиям", в противном случае страна может получить "экологический Чернобыль".

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"Нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили. Огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, которое нуждается в демеркуризации. В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там - никто не знает. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы", - завила чиновница.

"Усольехимпром" с 2017 года признан банкротом. Собственники не выполнили обязательства по ликвидации отходов. Общая площадь, которая требует очистки, составляет 610 гектаров. В собственности Иркутской области находятся лишь 1,24 гектаров, остальные же принадлежат Росимуществу, а объекты на них - частная собственность. Эта неразбериха не дает составить полную картину катастрофы.


/ СИА /
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Материалы сюжета "Пока не рвануло. Территория "Усольехимпрома", зараженная отходами опасного химпроизводства, подвергается разграблению":
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