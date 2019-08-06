Новости

Сбербанк с 5 августа снижает ставки по ипотеке

6 августа 2019

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.

Снижение составит 0,5 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков.

Также на 0,2 п.п. увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка и составит 0,5 п.п. (ранее — 0,3 п.п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Читайте также:

В России растут почти все сегменты розничного кредитования, кроме ипотеки
26 июля 2019
Дешевая и недоступная: банкиры объяснили, с чем связан низкий спрос на ипотеку под 6%
9 июля 2019

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,6%.

Светлана Кирсанова, Заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы надеемся, что благодаря значительному снижению ставок и персональному подбору ипотечной программы на «ДомКлик» каждый клиент сможет найти наиболее подходящее для себя решение квартирного вопроса, не откладывая покупку недвижимости до лучших времен».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Ипотека: тренды изменились":
Все материалы сюжета (30)


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Создавая город будущего. Благоустройство Иркутска обсудили на саммите РГУД
Денис Колокольников, RRG: Наступило время «РЕ» – реконцепции, реновации, редевелопмента
«Стройте хорошие школы и ваши квартиры будут продаваться дороже». Марк Сартан о том, как школа может развивать территорию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании