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В парке «Патриот» при поддержке ПСБ установили памятник миротворцам

6 августа 2019

Скульптурная композиция, посвященная российским и международным миротворческим силам, установлена в военно-патриотическом парке «Патриот». Памятник, созданный при поддержке ПСБ, в день старта Армейских международных игр-2019 открыл министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

Монумент создан по инициативе министра обороны авторским коллективом под руководством скульптора Даши Намдакова. В основе композиции скульптуры «Миротворцам» – стела, собранная из автоматов, которую овивает лавровая ветвь. Образ оружия символизирует военную силу, защищающую мир на планете, а лавр – объединение стремлений и усилий стран-участниц ООН. Стела опирается прикладами на земную полусферу, образуя с ней единое древо, кроной которого выступает гнездо пары голубей, основного символа мира, взаимопонимания, согласия.

Памятная аллея и скульптурная группа были установлены недалеко от павильона D конгрессно-выставочного центра «Патриот», где его могут увидеть все посетители военно-патриотического парка.


/ СИА /
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