МЧС: Осадков нет, улучшения лесопожарной обстановки не ожидается

Количество населенных пунктов в зоне задымления сокращается. Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, 6 августа в зоне задымления находились 37 населенных пунктов: в Катангском районе - 14 населенных пунктов, в Киренском – 21 населенный пункт, в Усть-Кутском районе – 2 населенных пункта.

В связи с отсутствием осадков улучшения лесопожарной обстановки 7 августа не ожидается.

По состоянию на 7 часов утра 7 августа, в Иркутской области действуют 136 пожаров в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах на площади 675488,7 га, из них 18 пожаров локализованы на площади 22855,2 га.