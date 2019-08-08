Иркутская область вошла в десятку по темпам роста спутникового ТВ в России

Компания «МТС» сообщила об увеличении абонентской базы Спутникового телевидения МТС в Иркутской области в первом полугодии 2019 года в 1,7 раза по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Причиной всплеска интереса иркутян к спутниковому ТВ МТС стала возможность подключения конвергентной услуги -- одновременного приобретения «тарелки» и мобильного интернет-роутера со скидкой до 40% в рамках предложения «Весь спутник МТС». Предложение было запущено весной текущего года и на сегодняшний день составляет более четверти всех новых подключений в регионе.

Кроме Иркутской области, наиболее высокие темпы роста количества абонентов спутникового ТВ МТС зафиксированы в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ставропольском крае и на Сахалине.

«Спутник МТС растет благодаря качественному канальному наполнению, невысоким ценам и комплексным продуктам, которые мы предлагаем, как мультисервисный оператор. Наши абоненты могут одновременно пользоваться ТВ, мобильными голосовыми сервисами и высокоскоростным интернетом с выгодой». В дальнейшем, мы намерены объединять нескольких сервисов вокруг спутникового ТВ для повышения пользовательского комфорта при использовании нашего продукта, - рассказал директор МТС в Иркутской области Андрей Березной.

Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Суммарный канальный план включает 220 каналов. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС, насчитывающей более 5 800 салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.