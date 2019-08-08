В рамках Фестиваля уличного кино в Иркутске покажут фильмы престижных кинофестивалей «Кинотавр» и «Короче»

10 и 11 августа в Иркутске состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители города смогут посмотреть короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за лучший фильм.

– В этом году мы отсмотрели более 1000 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 10 лучших , – отметил генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков. – Это будет по-настоящему народная подборка – яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За 6 лет фестиваль охватил всю страну – для нас это лучший показатель качества программы .

Мероприятие пройдет в Амфитеатре на острове «Юность». В первый день состоятся показы основного конкурса. Во второй день зрители смогут увидеть короткометражные фильмы внеконкурсной программы. Начало в 19:30. Вход свободный. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм конкурса, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и определят народного фаворита.

Организаторы обещают емкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется картина актера Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

Также фестиваль представит внеконкурсную программу. Большинство фильмов – участники престижных российский фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов.

Кроме того, фестиваль уличного кино проводит конкурс короткометражных фильмов «А4» на уже готовые сюжеты. Главный приз – 1 000 000 рублей. Экспертами конкурса выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей Попогребский, сценарист фильмов "Притяжение", "Лёд", "Тренер" Андрей Золотарёв, актер театра и кино Владимир Вдовиченков. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и прислать короткометражный фильм на сайт http://a4.wsffest.com/.

Всего с 12 июня по 1 октября в самом масштабном смотре короткометражного кино под открытым небом в мире примут участие более 1000 городов России. Их посмотрят свыше миллиона зрителей. Фестиваль уличного кино проходит шестой год подряд. В этом году проект поддержал Фонд президентских грантов, сообщает пресс-служба мэрии.

Конкурсная программа фестиваля уличного кино: