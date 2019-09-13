Около 8 тысяч пенсионеров Иркутской области воспользовались правом компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно в 2019 году

По законодательству Российской Федерации право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно имеют неработающие пенсионеры, являющиеся получателя страховой пенсии по старости или инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Компенсация производится один раз в два года. Компенсация в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не превышающем стоимость проезда:
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
- внутренним водным транспортом – в каюте 3 категории речного судна всех линий сообщений;
- морским транспортом – в каюте 4-5 групп морского судна регулярных транспортных линий;
- воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом – в автобусе по маршрутам регулярных перевозок междугородного сообщения. Компенсация стоимости проезда возможна только в случае пользования услугами перевозчика, который внесен в реестр междугородных регулярных маршрутов. Соответствующий список маршрутов и перевозчиков можно посмотреть на сайте уполномоченного органа исполнительной власти.
В Иркутской области за 8 месяцев текущего года с заявлениями о компенсации расходов по проезду к месту отдыха и обратно обратились около 8 тысяч пенсионеров на общую сумму более 100 миллионов рублей. Средний размер компенсации составил 13 326,91 рублей.