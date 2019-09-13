ФНС: Оплачивая жилищно-коммунальные услуги на расчетный счет организации, клиент вправе запросить кассовый чек

В связи с завершением третьего этапа перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, территориальные налоговые органы региона проводят для руководителей компаний и бизнесменов, обязанных с 1 июля 2019 года использовать онлайн-кассы, обучающие мероприятия по разъяснению действующего законодательства. Так, МИ ФНС России № 15 по Иркутской области совместно с Центром технического обслуживания ККТ провела в городе Железногорск-Илимский семинар на тему: «Чеки ККТ для сферы жилищно-коммунальных услуг. Схема работы с онлайн-кассой, особенности применения».

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Согласно положениям Федерального закона №54-ФЗ при поступлении денежных средств за жилое помещение и коммунальные услуги на расчетный счет, предприятия должны в течение пяти рабочих дней сформировать с помощью ККТ кассовый чек. Однако выдавать такие чеки необходимо только по письменному запросу клиента. При его отсутствии по истечении 3 месяцев с даты расчета, обязанность жилищной организации по выдаче кассового чека считается исполненной.

Представитель Центра техподдержки ККТ разъяснил слушателям, какие реквизиты должен содержать кассовый чек, состав сведений в котором строго регламентирован ст. 4.7 Федерального закона №54-ФЗ. Специалисты также продемонстрировали технические возможности определенных моделей онлайн-касс в различных режимах работы (при расчетах наличными деньгами, с предъявлением электронного средства платежа, онлайн-оплаты и т.д.). Обратили внимание участников семинара на возможность использования на сайте ФНС России сервисов, позволяющих не только узнавать необходимую информацию о моделях ККТ и их эксплуатации, но и осуществлять все регистрационные действия онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика» юридического лица или индивидуального предпринимателя.