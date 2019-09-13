В Иркутске обсудили создание канцелярии Посольства Республики Киргизии

Вопросы развития потенциала двустороннего сотрудничества обсудили сегодня на встрече Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Киргизской Республики в России Аликбек Джекшенкулов. На встрече было отмечено, что российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов. В свою очередь Сергей Левченко отметил, что Иркутская область, как и другие российские регионы, видит себя полноценным участником двустороннего сотрудничества, поскольку обладает мощным экономическим, научным и культурным потенциалом, всегда открыта для налаживания контактов во всех сферах сотрудничества.

– На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика внешнеторгового оборота Иркутской области и Киргизии. По итогам

прошлого года объем взаимной торговли составил почти 4,7 млн долл. США, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 8%, – сказал Губернатор.

На встрече также обсуждался вопрос открытия в Иркутске канцелярии Посольства Киргизской Республики в Российской Федерации. Как пояснил глава региона, Правительство области готово в тесном взаимодействии продолжать работу по расширению деловых и дружественных контактов с Республикой.

– Именно с этой целью мною в мае 2019 года согласовано распоряжение Правительства Российской Федерации о поддержании инициативы киргизской стороны об открытии канцелярии Посольства Киргизской Республики в России в областном центре, – подчеркнул Сергей Левченко. – Считаю, что открытие такого отделения будет способствовать развитию всего комплекса двусторонних взаимоотношений, поможет раскрыть потенциал нашего партнерства, а также вывести сотрудничество между нашими регионами на качественно новый уровень.

По мнению Губернатора, у Приангарья и Киргизской Республики имеется ряд перспективных направлений сотрудничества, совместное развитие которых интересно и выгодно для обеих сторон. Это, прежде всего, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, машиностроения, лесного комплекса, культуры, туризма, спорта, здравоохранения, образования.

Как сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Киргизской Республики в России, в ходе его визита в регион он намерен провести встречи с киргизской диаспорой и студентами, которые получают высшее образование в ведущих ВУЗах Иркутской области. Только в Иркутском национальном исследовательском техническом университете проходят обучение около 60 студентов из Республики Киргизия.

– На территории Иркутской области зарегистрированы семь компаний с участием киргизского капитала. Мы заинтересованы в создании правовой базы между Республикой и Иркутской областью, а также в совместной работе над расширением торгово-экономических связей. Также мы хотим укрепить сотрудничество между столицами наших регионов, – сказал Аликбек Джекшенкулов.

В рамках визита в Иркутскую область Аликбек Джекшенкулов собирается посетить российско-киргизские предприятия, а также встретиться с представителями Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

По итогам встречи стороны выразили желание продолжить работу над развитием и укреплением двусторонних взаимоотношений более предметно уже в рамках будущего соглашения о сотрудничестве.