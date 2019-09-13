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ФНС: Банк не вправе возобновлять операции по счетам налогоплательщика, если запрет инспекции не был отменен

13 сентября 2019

Судебный акт о принятии обеспечительных мер не дает банку право возобновлять операции по счетам налогоплательщика, если решение налогового органа об их приостановке не было отменено. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.

Банк был привлечен инспекцией к штрафу за неисполнение ее решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. Не согласившись с этим, кредитная организация обратилось с жалобой в ФНС России. Она указала, что получила определение Арбитражного суда, которое приостанавливает действие решения инспекции о привлечении к ответственности проверяемого налогоплательщика.

ФНС России оставила жалобу банка без удовлетворения. Она отметила, что банк не имеет права возобновлять операции по счетам налогоплательщика, если решение налогового органа не было отменено до даты получения судебного акта. Факт принятия судом обеспечительных мер, запрещающих инспекции принудительно взыскать задолженность, не может служить основанием для таких действий. Банк обязан исполнять решение налогового органа о приостановлении операций по счетам до его отмены в соответствии с п. 9.1 ст. 76 НК РФ.


/ СИА /
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