En+ отметит 65-летие объединенной энергосистемы Иркутской области масштабными социокультурными проектами

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, планирует провести в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области масштабные мероприятия для жителей Иркутска, включая серию пешеходных экскурсий, «Энергичный велодень», музыкально–световое шоу с 3D-mapping фестивалем и выставку современного искусства.

Этой осенью накануне 65-летнего юбилея объединенной энергосистемы Иркутска компания En+ Group приглашает горожан познакомиться с историей энергетики в Приангарье в необычной форме. Совместно с клубом молодых ученых «Альянс» подготовлен экскурсионный маршрут по историческому центру Иркутска. На этой прогулке можно будет узнать, где зажглись первые фонари, с чего начиналось развитие энергоснабжения города, о людях, жизнь которых была посвящена тому, чтобы сегодня у каждого жителя Приангарья было дома светло и тепло.

Экскурсионные группы будут формироваться в рамках проекта «Прогулки по Иркутску». Кроме того, «Энергетика Иркутска» станет общедоступным аудиогидом, воспользоваться которым сможет любой желающий – достаточно будет открыть страницу с экскурсией в интернете на смартфоне и прогуляться по Иркутску в виртуальном сопровождении профессионального историка, который расскажет о становлении и развитии энергетики города и области.

22 сентября En+ Group приглашает всех, кто любит кататься на велосипедах, на «Энергичный велодень». Это новый формат велособытий в Иркутске. Впервые на одной площадке проводится множество традиционных велосипедных активностей. Мероприятия будут проходит в течение всего дня. Для любителей активных игр подойдет велоквест, для девушек - нарядное велодефиле, для детей - соревнования. Главным событием велодня станет массовый заезд по улицам Иркутска. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте: http://велоиркутск.рф

Основное празднование 65-летнего юбилея Иркутской энергосистемы состоится 4 октября. Музыкальное световое шоу «Энергия эволюции» пройдет в сквере имени Кирова, рядом со зданием «Иркутскэнерго», напротив здания областной администрации. Всех гостей ждет интерактивная музыкально-развлекательная программа с выступлением артистов, конкурсами и призами.

Затем фасад областной администрации превратится в огромный экран, на который будет проецироваться оригинальное яркое видео. Гостей праздника ждет захватывающее объемное световое представление, разработанное с учетом геометрии здания. Компания организует масштабное и впечатляющее 3D-mapping шоу. Хедлайнером вечера станет группа «Банд’Эрос», а завершится праздник фейерверком.

Ко Дню энергетика (22 декабря) в галерее Виктора Бронштейна (ул. Октябрьской Революции, 3) откроется выставка современного искусства, посвященная энергетике Иркутской области. Экспозиция будет представлена с середины декабря до конца январских каникул 2020 года. Вход будет свободный, так что каждый сможет познакомиться с энергетикой области через историю новогодней елочной гирлянды.

Владимир Кирюхин, генеральный директор компании En+ Group:

- C Иркутской областью нашу компанию связывают особые отношения. По сути – это сердце нашей корпорации. Здесь не только расположены наши ключевые энергетические активы. В этом регионе сконцентрированы все наши важнейшие программы модернизации и социального развития. Здесь живут и работают наши сотрудники. Именно поэтому в честь нашего юбилея мы хотим подарить Иркутску настоящий праздник, который надолго останется в сердцах иркутян.

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. Одно из основных направлений – поддержка и развитие спорта. С 2012 года En+ Group финансирует ХК «Байкал-Энергия», реализует совместно с партнерами проект «На лыжи!», регулярно проводятся соревнования по разным видам спорта среди сотрудников. В числе других проектов – комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий, Школа экологического предпринимательства (ШЭПР), главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб» и другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.

Об энергосистеме Иркутской области

В октябре 1954 года, в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР, было организовано районное энергетическое управление «Иркутскэнерго». С этой даты начинается история единой Иркутской энергосистемы. Сегодня она является частью компании En+ Group. В ее состав входят: три ГЭС Ангарского каскада (Братская, Усть-Илимская и Иркутская), 9 ТЭЦ, тепловые сети общей протяженностью 1715 км, Иркутская энергосбытовая компании (обслуживает 34 000 юридических и 1,4 млн физических лиц). Общее количество сотрудников энергопредприятий En+ Group в Иркутской области - более 20 000 человек. За 65 лет существования объединенной Иркутской энергосистемы все ТЭЦ и ГЭС выработали почти 3 трлн кВт⋅ч электроэнергии (сравнимо с тремя годам выработки электроэнергии на всех энергостанциях России).