Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области с начала 2019 года увеличилась на 10,3%

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за август 2019 года составило 4038,0 млн кВт•ч, что на 0,6 % больше аналогичного показателя 2018 года, сообщаетпресс-служба Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ).

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за август 2019 года составила 4641,5 млн кВт•ч, что на 8,1 % больше, чем в августе 2018 года. При этом суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за август снизилась на 16,8 %, составив 331,7 млн кВт•ч, а выработка гидроэлектростанций увеличилась на 10,7 % до 4309,8 млн кВт•ч.

С начала 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 35 999,5 млн кВт•ч, что больше объема потребления за январь – август 2018 года на 0,4 %.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области с начала 2019 года составила 36603,6 млн кВт•ч, что на 10,3 % больше выработки за аналогичный период 2018 года.

В августе 2019 года потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Иркутской области, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За август 2019 года переток электроэнергии из энергосистемы Иркутской области составил 603,5 млн кВт•ч. С начала 2019 года этот показатель составил 604,1 млн кВт•ч.