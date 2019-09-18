Банк России инвестировал рекордную сумму в золото – более $100 млрд. Что дальше?

Золото в хранилищах Банка России постепенно стало важнейшим компонентом в структуре международных резервов РФ. Оценка инвестиций отечественного регулятора в желтый металл превысила 100 млрд долл. Это максимальный уровень в новейшей истории, отмечает Денис Домащенко, заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова:

– Покупка золота оказалась абсолютно оправданной с точки зрения диверсификации структуры резервов, что позволило сгладить общую негативную переоценку по остальным компонентам инвестиционного портфеля регулятора.

Банк России терял значительные объемы резервов из-за отрицательных курсовых разниц при переоценке облигаций, номинированных в евро, фунтах и прочих валютах (за неполные 5 лет эти потери превысили 31 млрд долл.).

Однако положительная переоценка инвестиций в золото добавила к стоимости более 16 млрд долл. За тот же временной период.

Только с начала 2019 года за счет роста цен на золото на международном рынке положительная переоценка составила более 10,5 млрд долл., в то время как по облигациям и прочим активам она была отрицательная – 4,8 млрд долл.

Наш прогноз: дальнейшее наращивание золота в международных резервах РФ продолжится, что компенсирует возможные убытки от курсовых разниц в случае роста американской валюты на международном рынке.