В Иркутске завершается ремонт 15 участков дорог

В Иркутске подходит к концу комплексный ремонт городских улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил заместитель начальника департамента – начальник отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог Александр Чубаровский в ходе совместного рабочего выезда с заместителем министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгением Липатовым.

Он отметил, что работы на 15 участках дорог выполнены в полном объеме и сейчас проходит приемка объектов. В частности, ремонт завершен на улицах Аэрофлотская, Сергеева, Воронежская, Волжская, Жукова, Депутатская, Подаптечная, Ленская, Красногвардейская, Красноярская, Ширямова, а также на трех участках Ново-Ленинской объездной автомобильной дороги.

– На большинстве объектов качество дорожных работ соответствует нормативам, практически все подрядчики укладываются в отведенные сроки. Кроме того, начался первый этап реконструкции улицы Баумана, который мы сегодня проверили. Работы проводятся на участке от 18-го до 21-го Советского переулка. Подрядчик на 90% завершил устройство ливневой канализации на улице Баумана, сейчас выполняет аналогичные работы на 18-ом Советском переулке. Ведется строительство локальных очистных сооружений. Параллельно идут работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды, тротуаров, произведена установка бортового камня, – подчеркнул Александр Чубаровский. – Остальные участки, где сейчас ведется ремонт, планируется завершить до середины октября.

Напомним, ремонт дорог производится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего будет сделан 31 участок общей протяженностью около 30 километров.