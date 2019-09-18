Сельхозкооператив из Заларей планирует экспортировать в Китай масличные и зерновые культуры

Соглашение о намерениях сотрудничества с китайскими партнёрами подписал сельскохозяйственный потребительский кооператив «Хлебоприёмный пункт Заларинский». Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин.



Заместитель министра рассказал, что с 10 по 13 сентября «Хлебоприёмный пункт Заларинский» принимал участие в 16-ой Китайской (Маньчжурской) северной международной научно-технической выставке и Первом молодёжном предпринимательском форуме Китая, России и Монголии, в рамках которого и был подписан документ. Он предусматривает взаимодействие российской и китайской компаний по вопросам экспорта из Иркутской области масличных и зерновых культур.

– Основным видом деятельности СПК «Хлебоприемный пункт Заларинский» является закуп и реализация зерновых культур, в том числе произведённых на территории Иркутской области. Предприятие активно сотрудничает с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами региона и является активным участником регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», – отметил Вячеслав Козин.

С 2018 года «Хлебоприемный пункт Заларинский» поставляет зерновые и масличные культуры в Монголию. В прошлом году общий объём отгрузки составил около 9,4 тыс. тонн. С начала 2019 года предприятие экспортировало в Монголию более 4,5 тыс. тонн пшеницы, 639,1 тонн овса, 338,1 тонн рапса.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2019-2024 годах в Иркутской области разработан одноимённый региональный проект, утверждены паспорт проекта и план мероприятий по увеличению экспортных поставок. Определены целевые показатели экспортных поставок сырья и продовольственных товаров из Иркутской области до 2024 года. Планируется, что к 2024 году экспорт возрастёт до 86 млн долларов США. Рекомендуемый целевой показатель объёма экспорта продукции агропромышленного комплекса из Иркутской области в 2019 году составляет 40,3 млн долларов США. Объём экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в первом полугодии 2019 года составил 17,74 млн долларов США, что на 7 % больше уровня аналогичного периода 2018 года. Регион экспортировал злаки, муку, рыбную продукцию, растительные масла, макаронные изделия, воду, мучные кондитерские изделия.