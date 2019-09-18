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Деятельность ресторана «Тайга» приостановлена судебными приставами

18 сентября 2019

Судебные приставы приостановили деятельность ресторана «Тайга» в г. Железногорске-Илимском Иркутской области.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело внеплановую проверку заведения, в ходе которой было установлено, что планировочные и конструкторские решения производственных помещений не исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Кроме того, протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» показал, что смывы с чайных чашек и стеллажа для посуды не соответствуют санитарным нормам и требованиям.

Нижнеилимский районный суд Иркутской области признал индивидуального предпринимателя виновными и приостановил деятельность ресторана «Тайга» на 90 суток. Судебные приставы в соответствии с решением суда опечатали вход в заведение общественного питания, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.


/ СИА /
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