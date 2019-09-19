Личные инвестиции: «мода» на ИЖС прошла

Россияне, наконец, поняли суть Инвестиционного страхования жизни (ИЖС), которое настойчиво предлагается банками, и уводят свои финансы в другие продукты и предложения. Спрос на ИЖС упал примерно на треть, до 92,3 млрд руб., в том числе и на фоне низкой доходности. Она не превышает 3% годовых, что в текущих рыночных условиях совсем не интересно, уверена Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

— Да и раньше среди коллег-финансистов ходила шутка о том, что от сотрудника банка, предлагающего клиенту ИЖС как единственный перспективный и доходный продукт, нужно бежать, сверкая пятками. Это был тот продукт, за продажу которого менеджеру полагалась неплохая премия - отсюда и столь активное его предложение. Но это явно не то, что действительно понравилось бы банковским клиентам, если бы они разбирались в вопросе чуть шире обычного.

«Мода» на ИЖС явно меняет тренд, фокус внимания переходит теперь на купонные продукты, где можно фиксировать доход раз в квартал или полугодие, и накопительное страхование жизни. Но это очень консервативные продукты, как ни крути, они идеально подходят для пассивного инвестора, которому не хочется вникать в тонкости инвестиций и управления капиталом.

Куда рядовой россиянин может принести свои сбережения, чтобы не потерять в финансах и нарастить их? Банковский рублевый депозит сейчас даст максимальную ставку в размере 6,7% годовых, что при официальной инфляции в 4,3% совсем скромный результат. ОФЗ? Доход от двух- или трехлетних бумаг может варьироваться около 8%, но, откровенно говоря, это далеко не самый привлекательный и перспективный механизм. ИИС — да, наверное, тем более что в горизонте от трех лет можно получить налоговый вычет. ПИФ? Тоже возможно, тем более что флагманы рынка сейчас на коне и отражают доходность в 25-45% годовых, а порог входа в пай от 1000 руб.

Выбрать явно есть из чего, поэтому банкам очень скоро придется активно конкурировать за клиента с деньгами.