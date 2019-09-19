ПСБ заключил соглашения о намерениях в сфере развития спорта в Удмуртской Республике

ПАО «Промсвязьбанк» подписал соглашения с Правительством Удмуртской Республики, а также с Федерацией биатлона Удмуртской Республики, Федерацией лыжных гонок Удмуртии и «Калашников спорт» о сотрудничестве в сфере развития спорта в регионе.

Со стороны ПСБ документы подписал Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, со стороны Правительства Удмуртской Республики – Глава Удмуртии Александр Бречалов, со стороны Федерации биатлона — Председатель Иван Черезов, со стороны Федерации лыжных гонок — Президент Максим Вылегжанин, со стороны «Калашников спорт» — Генеральный директор Алексей Выстребов.

Соглашения предусматривают всестороннее сотрудничество и спонсорскую поддержку региональным спортивным организациям, поддерживающим спортивные соревнования в Удмуртии среди детей и взрослых.

«ПСБ уделяет особое внимание популяризации здорового образа жизни и развитию массового спорта среди людей разных возрастов. Для банка поддержка профессионального спорта является одной из приоритетных задач. И мы уверены, что наше участие поможет спортсменам из республики достойно выступать на соревнованиях не только у нас в стране, но и за ее пределами», — подчеркнул Петр Фрадков.

«Рад, что ПАО «Промсвязьбанк» выступил нашим партнёром из числа крупнейших коммерческих банков страны в части развития спортивной сферы Удмуртии. И здесь речь идет не о кредитных средствах, а прямых инвестициях в спорт на развитие биатлона и лыжного спорта. Кроме того, Промсвязьбанк станет партнёром «Калашников Спорт» в вопросах поддержки любительской биатлонной гонки «Калашников Биатлон Фест», которая пользуется популярностью у жителей республики», — добавил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

В ходе поездки Петр Фрадков и Александр Бречалов посетили площадку, на которой ведется строительство нового центра сопровождения клиентских операций (ЦСКО). Запуск нового подразделения позволит повысить эффективность и скорость обслуживания клиентов ПСБ. ЦСКО ПСБ станет первым подобным центром в Удмуртии.