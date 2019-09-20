Александр Разуваев: Так олигархов не раскулачивают

В России, как и во всем мире, не любят олигархов и топ-менеджеров крупных компаний, которые зарабатывают во много раз больше среднестатистического гражданина. В общественном мнении очень популярна идея прогрессивной шкалы НДФЛ, которая, по мнению многих, должна восстановить социальную справедливость. Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари», считает, что это не лучшая идея.

– Обычно считается, что ввод прогрессивной шкалы приведет к уходу части зарплат в тень. Это, конечно, справедливо, но главное другое. Плоская шкала НДФЛ стимулирует граждан зарабатывать больше, поддерживает деловую активность, заставляет человека постоянно работать над повышением своей стоимости на рынке труда.

Есть также абсолютно ошибочная точка зрения, что ввод прогрессивной шкалы НДФЛ заставит олигархов поделиться с бюджетом серьезными суммами. На самом деле, основная часть состояния наших олигархов, это не реальные, а виртуальные деньги. Стоимость пакетов их акций на бирже по текущей рыночной котировке. Если бы олигарх действительно захотел продать свой пакет акций, цена могла бы серьезно отличаться от биржевой, как в большую, так и в меньшую сторону. Почти со стопроцентной вероятностью это была бы прямая и не всегда прозрачная сделка, минуя биржу.

Основные денежные средства, который получает олигарх, это дивиденды на свой пакет акций, налог на дивиденды. Сейчас для физических лиц на дивиденды процент налога составляет следующие величины:

13% - если лицо является резидентом;

15% - для нерезидентов.

Стоит отметить, что дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, то есть, после выплаты всех налогов. Таким образом, налицо двойное налогообложение. Плюс средства, полученные от продажи активов. Олигархи люди не бедные, нанимают спецов по налоговой оптимизации, и активно минимизируют налоговые выплаты с помощью различных схем. Ставка НДФЛ очень редко имеет отношение к данным суммам. Так что с помощью прогрессивной шкалы НДФЛ раскулачить олигархов не получится.

В заключение стоит отметить, что внутренний спрос естественно зависит от располагаемых доходов населения. При этом внутренний спрос это один из немногих факторов, способных поддержать российскую экономику в условиях санкций и новых цен на энергоносители. Брать дополнительные налоги с граждан плохая идея, которая не только не будет популярна, но и толкнет экономику России в рецессию. А чем меньше экономика, тем меньше поступления в бюджет.