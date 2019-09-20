Новый рекорд Связь-Банка в ипотечном кредитовании

Новым рекордом для Связь-Банка по ипотеке стала выдача 1,5 тысяч кредитов на сумму 3,7 млрд рублей за три летних месяца 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем выдачи увеличился на 38,5%. Средний чек выданного ипотечного кредита составил 2,44 млн рублей, что почти на полмиллиона выше показателей аналогичного периода прошлого года.

«Рост выдач связан со снижением ставок по ипотечным продуктам, а также с изменением подхода Банка к аккредитации застройщиков и объектов долевого строительства», – поясняет Директор департамента продаж и обслуживания клиентов Александр Дарданов.

Связь-Банк входит в число ведущих ипотечных банков Российской Федерации. Сегодня Банк выдает кредиты на приобретение недвижимости в новостройке и на вторичном рынке, а также предлагает программу рефинансирования ипотечных кредитов.