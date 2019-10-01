Жители Иркутска могут получать пенсию на свои счета в Альфа-Банке

Альфа-Банк реализовал возможность начисления пенсии своим клиентам. В настоящее время этой услугой могут воспользоваться жители Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Оренбурга, Барнаула, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска. Клиентам предпенсионного возраста достаточно указать номер счета в Альфа-Банке при первом обращении в Пенсионный фонд. Клиентам, достигшим пенсионного возраста и уже получающим выплаты подать заявление в Пенсионный фонд и выбрать Альфа-Банк для перечислений.

Перевод пенсии в Альфа-Банк возможно оформить удаленно в режиме онлайн на официальном сайте gosuslugi.ru, а также обратившись в территориальный орган ПФР или МФЦ.

«С каждым годом количество пенсионеров, получающих пенсионные перечисления через кредитные организации, неизменно увеличивается – это удобно и выгодно", - комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач. Мы рады оказать услугу по начислению пенсии на карты клиентам, привыкшим к обслуживанию в Альфа-Банке. Кроме того, клиенты смогут подать заявление на перечисление пенсии без посещения ПФР - через мобильное приложение «Альфа-Мобайл», - добавляет Тач.