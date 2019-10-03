Зоны затопления Иркутской области внесли в ЕГРН

По поручению правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы зон затопления в Иркутской области.

Кадастровая палата завершила внесение данных в ЕГРН о зонах затопления, прилегающих к реке Уда (Чуна) в границах поселка городского типа Октябрьский Чунского района Иркутской области. Кроме того, в госреестр недвижимости внесены границы зон затопления, прилегающие к рекам Ия, Азей и р. Тулунчик в границах города Тулун Тулунского района Иркутской области, а также к реке Уда (Чуна) в границах города Нижнеудинск Нижнеудинского района Иркутской области. Зоны затопления считаются установленными с момента внесения сведений об их границах в госреестр. В границах зон затопления запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство капитальных объектов без обеспечения инженерной защиты.

С конца июня Кадастровая палата выдала более 72 тысяч выписок из ЕГРН. Большую часть из них составили сведения о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) объекты недвижимого имущества – более 50 тысяч выписок из госреестра о правах пострадавших граждан на территории всей РФ.

Выдача сведений производится Росреестром и Федеральной кадастровой палатой в сокращенные сроки по всем каналам взаимодействия. Данные госреестра позволяют установить право собственников на получение государственного жилищного сертификата, в том числе при утрате правоудостоверяющих документов на недвижимость.