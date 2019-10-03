ТОП-менеджеры ВТБ вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших менеджеров России

1 октября Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» опубликовали результаты ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Победителями сразу в нескольких номинациях стали руководители банка ВТБ.

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ традиционно вошел в главную номинацию рейтинга «Бизнес-лидеры».

Номинацию «ТОП-100 финансовых директоров» в категории «Коммерческие банки» возглавил Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ.

Первое место в номинации «ТОП-100 директоров по персоналу» в категории «Коммерческие банки» занял Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ.

В номинацию «Высшие руководители» в категории «Финансовый сектор» были включены сразу два топ-менеджера ВТБ. Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, занял 3 место, а Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг – 8 место.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена.

Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты «КоммерсантЪ» в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга – выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.