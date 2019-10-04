Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за август и 8 месяцев 2019 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за август и 8 месяцев, закончившиеся 31 августа 2019 года. Сравнение показателей отчета о прибылях и убытках приведено на базе модифицированных показателей за 8 месяцев 2018 года (без учета ПАО «Почта банк», ВТБ Страхование и прочих деконсолидированных позднее компаний), что обеспечивает сопоставимость год к году.
Дмитрий Олюнин, Первый заместитель Президента-Председателя Правления банка ВТБ, отметил:
«В начале второго полугодия мы видим ускорение динамики основного бизнеса и рост прибыльности.
В августе группа ВТБ продолжила наращивать объемы бизнеса в соответствии со стратегическими приоритетами, прежде всего в сегментах розницы и СМБ. Также происходил опережающий рост средств клиентов и увеличение их доли в структуре фондирования. Чистая прибыль Группы за 8 месяцев 2019 года составила 115,3 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал (ROE) в 11,2%, при этом в августе чистая прибыль составила 18,0 млрд рублей (ROE 13,4%).
Текущие результаты подтверждают наш прогноз по динамике основных показателей бизнеса и чистой прибыли за 2019 год в размере 200 млрд рублей».
По итогам 8 месяцев и августа 2019 года группа ВТБ показала высокие темпы роста бизнеса, усилив свои рыночные позиции.
- По состоянию на 31 августа 2019 года совокупные активы группы ВТБ составили 15,8 трлн рублей, увеличившись на 4,2% в августе и на 7,3% с начала 2019 года. Объем кредитов и авансов клиентам (здесь и далее до вычета резервов) увеличился на 4,4% с начала года и составил 11,9 трлн рублей по состоянию на 31 августа 2019 года. Основным драйвером роста с начала года остаются кредиты физическим лицам, которые выросли на 1,5% в августе и на 12,8% с начала 2019 года. В то же время в августе наибольший рост пришелся на кредиты юридическим лицам, которые увеличились на 2,9% за месяц (на 1,4% с начала 2019 года).
- Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 19,5% и 17,9%, увеличившись с начала года на 80 б.п. и 20 б.п. соответственно.
- Средства юридических лиц увеличились на 6,8% в августе и на 9,9% с начала 2019 года, средства физических лиц выросли на 2,8% в августе и на 9,4% с начала 2019 года, показав по итогам 8 месяцев динамику существенно лучше банковского рынка.
- Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 21,4% и 15,1%, увеличившись с начала года на 70 б.п. и на 100 б.п. соответственно.
Снижение стоимости риска, обусловленное стабильным качеством активов, оказало положительное влияние на результаты Группы по итогам 8 месяцев 2019 года.
- Совокупные расходы Группы на создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы составили 12,6 млрд рублей в августе 2019 года и 63,7 млрд рублей за 8 месяцев 2019 года, снизившись на 20,3% и 26,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска кредитного портфеля Группы составила 0,8% за 8 месяцев и 1,2% в августе 2019 года на фоне стабильного качества портфелей во всех бизнес-сегментах.
Группа продемонстрировала улучшение показателей прибыльности на фоне роста чистого операционного дохода и снижения расходов на создание резервов под кредитные убытки.
- В августе 2019 года чистая прибыль группы ВТБ составила 18,0 млрд рублей, увеличившись на 66,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
- За 8 месяцев 2019 года чистая прибыль Группы составила 115,3 млрд рублей, снизившись на 6,6% год к году. Учитывая, что по итогам 7 месяцев 2019 года снижение год к году составляло 13,7%, наблюдается помесячное сокращение разрыва между размером чистой прибыли текущего и прошлого года, в дальнейшем ожидается ликвидация текущего отставания и превышение уровня прибыли прошлого года, что подтверждает наш прогноз по росту чистой прибыли в 2019 году до 200 млрд рублей.
- Чистые процентные доходы составили 36,3 млрд рублей в августе 2019 года и 287,9 млрд рублей за 8 месяцев 2019 года, снизившись на 5,5% и 3,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистая процентная маржа по итогам 8 месяцев 2019 года составила 3,3%. По мере смягчения денежной политики и на фоне продолжения роста кредитного портфеля мы ожидаем улучшения чистой процентной маржи и роста чистых процентных доходов во 2 полугодии текущего года.
- Чистые комиссионные доходы составили 8,1 млрд рублей в августе 2019 года и 60,6 млрд рублей за 8 месяцев 2019 года, увеличившись на 14,1% по сравнению с августом 2018 года и на 9,2% по сравнению с 8 месяцами 2018 года. Розничный бизнес и средний и малый бизнес Группы стали основными источниками роста чистых комиссионных доходов Группы.
Увеличение операционных расходов за 8 месяцев 2019 года вызвано консолидацией приобретенных банков.
- Расходы на персонал и административные расходы составили 164,3 млрд рублей по итогам 8 месяцев 2019 года, увеличившись на 20,5% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. Увеличение расходов вызвано консолидацией в отчетность группы ВТБ банков «Возрождение» (ПАО), ПАО «Саровбизнесбанк» и ПАО «Запсибкомбанк», а также ростом расходов на информационные технологии.
- Соотношение расходов и чистых операционных доходов вышло на траекторию снижения на фоне ускорения роста прибыльности Группы и составило 35,5% в августе 2019 года при 43,8% за 8 месяцев 2019.
Группа обеспечила устойчивость баланса на фоне восстановления темпов роста прибыльности.
- Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 8 месяцев 2019 года до 80,1% (78,6% по состоянию на 31 декабря 2018 года).
- Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) оставалось на целевом уровне и составило 98,0% по состоянию на 31 августа 2019 года (102,8% по состоянию на 31 декабря 2018 года).
- По состоянию на 31 августа 2019 года коэффициент достаточности капитала первого уровня по Базельским стандартам составил 12,0%, коэффициент общей достаточности капитала составил 13,2%.