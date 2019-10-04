Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за август и 8 месяцев 2019 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за август и 8 месяцев, закончившиеся 31 августа 2019 года. Сравнение показателей отчета о прибылях и убытках приведено на базе модифицированных показателей за 8 месяцев 2018 года (без учета ПАО «Почта банк», ВТБ Страхование и прочих деконсолидированных позднее компаний), что обеспечивает сопоставимость год к году.

Дмитрий Олюнин, Первый заместитель Президента-Председателя Правления банка ВТБ, отметил:

«В начале второго полугодия мы видим ускорение динамики основного бизнеса и рост прибыльности.

В августе группа ВТБ продолжила наращивать объемы бизнеса в соответствии со стратегическими приоритетами, прежде всего в сегментах розницы и СМБ. Также происходил опережающий рост средств клиентов и увеличение их доли в структуре фондирования. Чистая прибыль Группы за 8 месяцев 2019 года составила 115,3 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал (ROE) в 11,2%, при этом в августе чистая прибыль составила 18,0 млрд рублей (ROE 13,4%).

Текущие результаты подтверждают наш прогноз по динамике основных показателей бизнеса и чистой прибыли за 2019 год в размере 200 млрд рублей».

По итогам 8 месяцев и августа 2019 года группа ВТБ показала высокие темпы роста бизнеса, усилив свои рыночные позиции.

По состоянию на 31 августа 2019 года совокупные активы группы ВТБ составили 15,8 трлн рублей, увеличившись на 4,2% в августе и на 7,3% с начала 2019 года. Объем кредитов и авансов клиентам (здесь и далее до вычета резервов) увеличился на 4,4% с начала года и составил 11,9 трлн рублей по состоянию на 31 августа 2019 года. Основным драйвером роста с начала года остаются кредиты физическим лицам, которые выросли на 1,5% в августе и на 12,8% с начала 2019 года. В то же время в августе наибольший рост пришелся на кредиты юридическим лицам, которые увеличились на 2,9% за месяц (на 1,4% с начала 2019 года).

Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 19,5% и 17,9%, увеличившись с начала года на 80 б.п. и 20 б.п. соответственно.

Средства юридических лиц увеличились на 6,8% в августе и на 9,9% с начала 2019 года, средства физических лиц выросли на 2,8% в августе и на 9,4% с начала 2019 года, показав по итогам 8 месяцев динамику существенно лучше банковского рынка.

Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 21,4% и 15,1%, увеличившись с начала года на 70 б.п. и на 100 б.п. соответственно.

Снижение стоимости риска, обусловленное стабильным качеством активов, оказало положительное влияние на результаты Группы по итогам 8 месяцев 2019 года.

Совокупные расходы Группы на создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы составили 12,6 млрд рублей в августе 2019 года и 63,7 млрд рублей за 8 месяцев 2019 года, снизившись на 20,3% и 26,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска кредитного портфеля Группы составила 0,8% за 8 месяцев и 1,2% в августе 2019 года на фоне стабильного качества портфелей во всех бизнес-сегментах.

Группа продемонстрировала улучшение показателей прибыльности на фоне роста чистого операционного дохода и снижения расходов на создание резервов под кредитные убытки.

В августе 2019 года чистая прибыль группы ВТБ составила 18,0 млрд рублей, увеличившись на 66,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

За 8 месяцев 2019 года чистая прибыль Группы составила 115,3 млрд рублей, снизившись на 6,6% год к году. Учитывая, что по итогам 7 месяцев 2019 года снижение год к году составляло 13,7%, наблюдается помесячное сокращение разрыва между размером чистой прибыли текущего и прошлого года, в дальнейшем ожидается ликвидация текущего отставания и превышение уровня прибыли прошлого года, что подтверждает наш прогноз по росту чистой прибыли в 2019 году до 200 млрд рублей.

Чистые процентные доходы составили 36,3 млрд рублей в августе 2019 года и 287,9 млрд рублей за 8 месяцев 2019 года, снизившись на 5,5% и 3,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистая процентная маржа по итогам 8 месяцев 2019 года составила 3,3%. По мере смягчения денежной политики и на фоне продолжения роста кредитного портфеля мы ожидаем улучшения чистой процентной маржи и роста чистых процентных доходов во 2 полугодии текущего года.

Чистые комиссионные доходы составили 8,1 млрд рублей в августе 2019 года и 60,6 млрд рублей за 8 месяцев 2019 года, увеличившись на 14,1% по сравнению с августом 2018 года и на 9,2% по сравнению с 8 месяцами 2018 года. Розничный бизнес и средний и малый бизнес Группы стали основными источниками роста чистых комиссионных доходов Группы.

Увеличение операционных расходов за 8 месяцев 2019 года вызвано консолидацией приобретенных банков.

Расходы на персонал и административные расходы составили 164,3 млрд рублей по итогам 8 месяцев 2019 года, увеличившись на 20,5% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. Увеличение расходов вызвано консолидацией в отчетность группы ВТБ банков «Возрождение» (ПАО), ПАО «Саровбизнесбанк» и ПАО «Запсибкомбанк», а также ростом расходов на информационные технологии.

Соотношение расходов и чистых операционных доходов вышло на траекторию снижения на фоне ускорения роста прибыльности Группы и составило 35,5% в августе 2019 года при 43,8% за 8 месяцев 2019.

Группа обеспечила устойчивость баланса на фоне восстановления темпов роста прибыльности.