5 тысяч свидетельств на покупку жилья выдано пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Свидетельство на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, взамен утраченного, № 5000 торжественно вручил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, продолжающий работу в зоне наводнения. Обладательницей документа стала семья жительницы Тулуна.

- Я очень рад вручить документ, позволяющий пострадавшим от наводнения, после всех проблем и невзгод, которые произошли этим летом, стать собственниками жилья. Сейчас ваша задача – выбрать дом или квартиру в том месте, где вы хотите жить, и вновь обратиться к нам для его оплаты. Надеюсь, это не займёт много времени, и вы сможете вернуться к обычной жизни, какую вели до наводнения, - сказал Владимир Родионов.

Владимир Родионов отметил, управления социальной защиты населения по месту жительства или пребывания граждан продолжают прием документов на выдачу свидетельства на единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения в связи с утратой или повреждением в результате чрезвычайной ситуации. На данный момент документы приняты от 5626 семей. На 9 часов утра 4 октября 2019 года свидетельства оформлены для 5002 семей.

Накануне днём было оплачено тысячное свидетельство на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения. В результате семья из Тулуна, стала собственником дома в одном из поселков Нижнеудинского района. По состоянию на утро 4 октября оплата произведена по 1041 свидетельству на сумму 2,84 млрд рублей. Из них 967 свидетельств на 2,6 млрд рублей из средств федерального бюджета, 74 свидетельства на 238,5 млн рублей из средств областного бюджета.