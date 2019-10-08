4 дворовые территории благоустроили в микрорайоне Зеленый Берег Иркутского района

Благоустройство дворовых территорий возле четырех домов по улице Снежная завершено в микрорайоне Зеленый Берег Иркутского района.

Работы проведены в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Подрядчик ООО "Сибстройсити" заасфальтировал все четыре двора, обустроены тротуары и пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, установлены ограждения, лавочки и урны, оборудовано уличное освещение. Возле каждого дома сделаны детские и спортивные площадки. На территории также отведены места для сушки белья и чистки ковров. Во дворах высажены курильский чай, сибирский белый дерн, узколистный серебристый лох.

- С момента строительства микрорайона Зеленый Берег жители нуждались в создании здесь общественных территорий, где можно с пользой проводить досуг. В феврале, по итогам рейтингового голосования, для благоустройства были выбраны четыре двора. Теперь здесь созданы все условия для отдыха и занятий спортом. Надеюсь, жители будут бережно относиться к этим объектам, а муниципалитет продолжит активное благоустройство поселений, - отметил заместитель Мэра Иркутского района-руководитель аппарата Константин Барановский.

На проведение работ было направлено более 5,6 млн рублей. Из них средства федерального бюджета составили более 4,5 млн рублей, из областного бюджета было направлено около 994 тысяч рублей, софинансирование из бюджета Марковского МО - 75 тысяч рублей.