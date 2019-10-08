В Иркутске объявлен конкурс на лучший социально значимый проект ТОС

Конкурс на лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления (ТОС) объявлен в Иркутске. Прием заявок на участие в конкурсе проходит с 10 октября 2019 года по 21 ноября 2019 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта;

2) проекты, направленные на благоустройство и улучшение санитарного состояния территории ТОС;

3) проекты, направленные на повышение качества жизни людей пожилого возраста;

4) проекты, направленные на благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;

5) проекты, направленные на организацию патриотического и культурно-нравственного развития подрастающего поколения;

6) проекты, направленные на поддержание общественного порядка, пожарной безопасности и проведение профилактики правонарушений;

7) проекты, направленные на сохранение традиций добрососедства и гостеприимства, уважения к традициям разных народов и конфессий.

Заявки можно будет подать с 10 октября до 21 ноября по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, кабинет 110, с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, понедельник – пятница. Более подробная информация о необходимых для участия в конкурсе документах по телефону: 52-04-16.Конкурсная комиссия оценит работы по специальным критериям, учитывающим значимость, сроки выполнения, оригинальность, вовлеченность жителей в реализацию и др. Победители в каждой номинации получат премии. Кроме того, на портале органов местного самоуправления города Иркутска пройдет открытое голосование: проект, набравший наибольшее количество голосов, получит специальный приз, сообщает пресс-служба мэрии.