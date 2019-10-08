Виталий Мутко в середине октября посетит Иркутскую область

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что рассчитывает посетить пострадавшую от летнего паводка Иркутскую область 14-16 октября и провести прием граждан, сообщает РИА Новости.

- Я в ближайшее время планирую посетить регион, рассчитываю 14-16 октября быть там, сделаем прием по всем проблемам, которые еще не решены, - сказал Мутко.

Вице-премьер рассказал о ситуации с выплатами пострадавшим от наводнения. По его словам, практически 46 тысяч граждан получили по 10 тысяч рублей. Выплаты из-за полной или частичной потери имущества предоставили примерно 27 тысячам жителей. Мутко подчеркнул, что принято 98% заявлений от граждан, которые потеряли жилье. Выдано уже около 5 тысяч сертификатов на приобретение жилья.

Вице-премьер обратил внимание на некоторые сложности. Так, остались около 400 заявлений, по которым граждане подтверждают свое право на выплаты. Еще 1,7 тысячи заявлений подано на повторное обследование пострадавшего от паводка жилья.

Он подчеркнул, что до 20 октября планируется завершить работу по всем этим направлениям.