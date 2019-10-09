Путин повысил зарплаты себе и членам правительства

В соответствие с указом № 481 Президента, который он подписал в свой день рождения – 7 октября, с 1 октября 2019 года зарплаты главы государства, премьер-министра, некоторых лиц и членов правительства увеличиваются на 4,3%. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Как пишет РБК , теперь месячная зарплата Владимира Путина после повышения составляет 773,4 тыс. рублей, а Дмитрия Медведева – 618,7 тыс. руб., следует из расчетов на основе информации системы «Гарант». Это лишь «денежное вознаграждение» (оклады), а размеры ежемесячных/ежеквартальных «денежных поощрений» не раскрываются.

Как объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, повышение зарплаты президента – плановое.

Несмотря на повышение, по данным того же РБК, Владимир Путин занимает одно из последних мест в десятке мировых лидеров с самой большой зарплатой. Возглавляет этот список министр Сингапура Ли Сянь Лун, а завершает, как не странно, Дональд Трамп – за свой президентский пост он получает 1 доллар.

Как уже было сказано, зарплата увеличилась не только у первых лиц. Аналогичным образом повышаются зарплаты министра обороны, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК и так далее. Кроме того, на 4,3% повышены зарплаты лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в дипломатических представительствах и представительствах Российской Федерации при международных организациях.

Повысились также и зарплаты у председателя Следственного комитета и Генерального прокурора. Зарплаты силовых министров и руководителей спецслужб после индексации складываются из базового оклада 186,8 тыс. руб., ежемесячного поощрения на сумму 1,05 млн руб. и ежеквартального поощрения 186,8 тыс. руб. Таким образом, в месяц их зарплата теперь составляет почти 1,3 млн руб.